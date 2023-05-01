Şirket Dizini
Plex Maaşlar

Plex şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $134,325 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $271,350 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Plex. Son güncellenme: 11/28/2025

Yazılım Mühendisi
$134K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$271K
SSS

Plex şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $271,350 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Plex şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $202,838 tutarındadır.

