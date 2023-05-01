Plex Maaşlar

Plex şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $134,325 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $271,350 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Plex . Son güncellenme: 11/28/2025