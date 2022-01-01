Şirket Dizini
Playtech
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Playtech Maaşlar

Playtech şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $16,444 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $180,900 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Playtech. Son güncellenme: 9/14/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $59.8K

Backend Yazılım Mühendisi

İş Analisti
$63.3K
Müşteri Hizmetleri
$16.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Veri Bilimci
$44.4K
İnsan Kaynakları
$71.3K
Ürün Tasarım Müdürü
$61.1K
Ürün Müdürü
$36.1K
Proje Müdürü
$48.6K
İK Uzmanı
$30.7K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$75.4K
Çözüm Mimarı
$181K
Teknik Program Müdürü
$37.9K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Playtech şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $180,900 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Playtech şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $54,201 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Playtech için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Serco
  • FDM Group
  • Kainos
  • Tribal Group
  • Endava
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar