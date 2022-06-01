Şirket Dizini
PLAYSTUDIOS
PLAYSTUDIOS Maaşlar

PLAYSTUDIOS şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $10,251 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $160,928 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $113K
Pazarlama
$103K
Ürün Müdürü
$161K

Program Müdürü
$90.5K
Proje Müdürü
$39.4K
İK Uzmanı
$10.3K
SSS

PLAYSTUDIOS şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $160,928 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
PLAYSTUDIOS şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $96,480 tutarındadır.

