Piano
Piano Maaşlar

Piano şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $72,360 toplam tazminattan üst seviyede Satış Mühendisi için $158,893 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Piano. Son güncellenme: 10/21/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ürün Tasarımcısı
$85.9K
Ürün Müdürü
$104K
Satış
$74.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
Satış Mühendisi
$159K
Yazılım Mühendisi
$72.4K
SSS

Piano şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $158,893 tazminatla Satış Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Piano şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $85,876 tutarındadır.

