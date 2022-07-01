Şirket Dizini
PhishLabs
PhishLabs Maaşlar

PhishLabs şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Başarısı için yıllık $35,820 toplam tazminattan üst seviyede İş Geliştirme için $72,635 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: PhishLabs. Son güncellenme: 11/26/2025

İş Geliştirme
$72.6K
Müşteri Başarısı
$35.8K
SSS

PhishLabs şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $72,635 tazminatla İş Geliştirme at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
PhishLabs şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $54,228 tutarındadır.

