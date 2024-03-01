Şirket Dizini
PHASTAR
PHASTAR Maaşlar

PHASTAR şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $107,145 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $153,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: PHASTAR. Son güncellenme: 11/26/2025

Veri Bilimci
$107K
Yazılım Mühendisi
$153K
PHASTAR şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $153,000 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
PHASTAR şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $130,072 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

