Performics
Performics Maaşlar

Performics şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama için yıllık $6,848 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $122,113 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Performics. Son güncellenme: 10/17/2025

İş Analisti
$76.5K
Pazarlama
$6.8K
Pazarlama Operasyonları
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Proje Müdürü
$122K
Satış
$30.7K
SSS

Performics şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $122,113 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Performics şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $76,500 tutarındadır.

