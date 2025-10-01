Şirket Dizini
People Data Labs
People Data Labs Yazılım Mühendisi Maaşlar New York City Area konumunda

People Data Labs şirketinde in New York City Area ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına $131K ile $187K arasında değişmektedir. People Data Labs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$150K - $176K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$131K$150K$176K$187K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir People Data Labs?

SSS

People Data Labs şirketindeki in New York City Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $187,200 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
People Data Labs şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $131,200 tutarındadır.

