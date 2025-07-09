Şirket Dizini
PCCW
PCCW Maaşlar

PCCW şirketinin maaşları alt seviyede Information Technologist (IT) için yıllık $28,900 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $107,535 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: PCCW. Son güncellenme: 10/25/2025

Yazılım Mühendisi
Median $67.2K

Backend Yazılım Mühendisi

İş Analisti
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Çözüm Mimarı
$108K
SSS

PCCW şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $107,535 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
PCCW şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $64,604 tutarındadır.

