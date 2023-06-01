Şirket Dizini
Paytient
Paytient Maaşlar

Paytient şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $110,970 toplam tazminattan üst seviyede İK Uzmanı için $261,300 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Paytient. Son güncellenme: 10/25/2025

Ürün Tasarımcısı
$111K
Proje Müdürü
$174K
İK Uzmanı
$261K

Yazılım Mühendisi
$185K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$174K
SSS

Paytient şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $261,300 tazminatla İK Uzmanı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Paytient şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $174,125 tutarındadır.

