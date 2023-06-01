Paytient Maaşlar

Paytient şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $110,970 toplam tazminattan üst seviyede İK Uzmanı için $261,300 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Paytient . Son güncellenme: 10/25/2025