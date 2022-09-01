Şirket Dizini
Payscale Maaşlar

Payscale şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $80,400 toplam tazminattan üst seviyede Cybersecurity Analyst için $193,463 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Payscale. Son güncellenme: 10/25/2025

Yazılım Mühendisi
Median $118K
Personel Şefi
$151K
Pazarlama
$155K

Ürün Müdürü
Median $121K
Satış
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $175K
Çözüm Mimarı
$160K
SSS

Payscale şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $193,463 tazminatla Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Payscale şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $153,425 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar