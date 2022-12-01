Şirket Dizini
Payoneer
Payoneer Maaşlar

Payoneer şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Operasyonları için yıllık $20,913 toplam tazminattan üst seviyede UX Araştırmacısı için $885,550 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Payoneer. Son güncellenme: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Yazılım Mühendisi
Median $115K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $118K
Veri Analisti
Median $85K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $179K
Muhasebeci
$60.9K
İş Operasyonları Müdürü
$78.3K
İş Geliştirme
$184K
Mali Analист
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
İnsan Operasyonları
$20.9K
Ürün Tasarımcısı
$72.4K
Program Müdürü
$120K
Proje Müdürü
$147K
İK Uzmanı
$42.5K
Toplam Ödüller
$40.9K
UX Araştırmacısı
$886K
SSS

Payoneer şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $885,550 tazminatla UX Araştırmacısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Payoneer şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $106,605 tutarındadır.

