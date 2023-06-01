Şirket Dizini
Payfare
Payfare Maaşlar

Payfare şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $72,866 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $138,913 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Payfare. Son güncellenme: 10/24/2025

Yazılım Mühendisi
Median $72.9K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
$84.9K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$139K

Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Payfare şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $138,913 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Payfare şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $84,941 tutarındadır.

