Pax8 Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Denver And Boulder Area konumunda

Pax8 şirketinde in Greater Denver And Boulder Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $120K tutarındadır. Pax8 şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Pax8
Software Engineer
Denver, CO
Yıllık toplam
$120K
Seviye
hidden
Temel maaş
$120K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Pax8?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Yazılım Mühendisi sa Pax8 in Greater Denver And Boulder Area ay may taunang kabuuang bayad na $167,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Pax8 para sa Yazılım Mühendisi role in Greater Denver And Boulder Area ay $118,000.

