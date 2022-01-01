Şirket Dizini
PathAI
PathAI Maaşlar

PathAI'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $109,450'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $411,045'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. PathAI. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Makine Öğrenimi Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $170K
Biyomedikal Mühendis
$164K

Veri Bilimcisi
Median $210K
Ürün Tasarımcısı
$109K
Satış
$255K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$411K
SSS

Die am besten bezahlte Rolle, die bei PathAI gemeldet wurde, ist Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $411,045. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei PathAI gemeldet wurde, beträgt $187,750.

Diğer Kaynaklar