Parker Hannifin şirketinde in United States ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına $128K ile $175K arasında değişmektedir. Parker Hannifin şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$137K - $166K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$128K$137K$166K$175K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir Parker Hannifin?

SSS

Parker Hannifin şirketindeki in United States Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $175,160 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Parker Hannifin şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $128,350 tutarındadır.

