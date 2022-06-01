Şirket Dizini
Parker Hannifin Maaşlar

Parker Hannifin şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $58,808 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $236,175 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Parker Hannifin. Son güncellenme: 9/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $98.3K
Makine Mühendisi
Median $84K
Havacılık Mühendisi
$112K

Veri Analisti
$79.6K
Veri Bilimci
$236K
Donanım Mühendisi
$138K
İnsan Kaynakları
$134K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$80.4K
Malzeme Mühendisi
$115K
Ürün Tasarımcısı
$152K
Ürün Müdürü
$147K
Program Müdürü
$118K
Proje Müdürü
$77.4K
Satış
$58.8K
SSS

Parker Hannifin şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $236,175 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Parker Hannifin şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $113,676 tutarındadır.

