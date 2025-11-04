Şirket Dizini
Paradigm.co
Paradigm.co Yazılım Mühendisi Maaşlar

Paradigm.co şirketinde in Singapore ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına SGD 225K ile SGD 321K arasında değişmektedir. Paradigm.co şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

SGD 258K - SGD 301K
Singapore
Yaygın Aralık
Olası Aralık
SGD 225KSGD 258KSGD 301KSGD 321K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Paradigm.co?

SSS

Paradigm.co şirketindeki in Singapore Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 320,668 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Paradigm.co şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 224,742 tutarındadır.

