Paradigm.co İnsan Kaynakları Maaşlar

Paradigm.co şirketinde in United States ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına $145K ile $202K arasında değişmektedir. Paradigm.co şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$156K - $182K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$145K$156K$182K$202K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Paradigm.co?

SSS

Paradigm.co şirketindeki in United States İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $202,300 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Paradigm.co şirketinde İnsan Kaynakları rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $144,500 tutarındadır.

