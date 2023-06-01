Şirket Dizini
Paradigm Health
Paradigm Health Maaşlar

Paradigm Health şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $160,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $228,850 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Paradigm Health. Son güncellenme: 10/25/2025

Yazılım Mühendisi
Median $160K
İK Uzmanı
$206K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$229K

SSS

Paradigm Health şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $228,850 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Paradigm Health şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $206,025 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar