Papaya Global
Papaya Global Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Papaya Global şirketinde in Poland Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına PLN 336K tutarındadır. Papaya Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Medyan Paket
Papaya Global
Software Engineering Manager
Yıllık toplam
PLN 336K
Seviye
L3
Temel maaş
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Prim
PLN 0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
SSS

Papaya Global şirketindeki in Poland Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 381,072 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Papaya Global şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Poland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 336,240 tutarındadır.

