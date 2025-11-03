Şirket Dizini
Pantheon
Pantheon Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Pantheon şirketinde in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $275K tutarındadır. Pantheon şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Medyan Paket
company icon
Pantheon
Software Engineering Manager
Greenville, SC
Yıllık toplam
$275K
Seviye
-
Temel maaş
$227K
Stock (/yr)
$25.5K
Prim
$22.7K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Pantheon?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Pantheon şirketindeki in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $295,530 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Pantheon şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $274,260 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar