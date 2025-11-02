Şirket Dizini
Pandora
Pandora Çözüm Mimarı Maaşlar

Pandora şirketinde in Denmark ortalama Çözüm Mimarı toplam tazminatı year başına DKK 874K ile DKK 1.22M arasında değişmektedir. Pandora şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Yaygın Aralık
Olası Aralık
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Pandora şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Pandora şirketindeki in Denmark Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam DKK 1,224,157 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Pandora şirketinde Çözüm Mimarı rolü in Denmark için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat DKK 874,398 tutarındadır.

