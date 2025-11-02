Şirket Dizini
Pandora şirketinde in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $240K tutarındadır. Pandora şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Medyan Paket
company icon
Pandora
Software Engineering Manager
Oakland, CA
Yıllık toplam
$240K
Seviye
Manager
Temel maaş
$180K
Stock (/yr)
$42K
Prim
$18K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
20 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Pandora?
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Pandora şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Pandora şirketindeki in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $440,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Pandora şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $240,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar