Pandora şirketinde in Canada ortalama Satış toplam tazminatı year başına CA$57.6K ile CA$81.8K arasında değişmektedir. Pandora şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$65.4K - CA$77.5K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$57.6KCA$65.4KCA$77.5KCA$81.8K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Pandora şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Pandora şirketindeki in Canada Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$81,770 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Pandora şirketinde Satış rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$57,594 tutarındadır.

