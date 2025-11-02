Pandora şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminatı Senior Product Manager için year başına $206K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $220K tutarındadır. Pandora şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$164K
$26.5K
$15.8K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Pandora şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)