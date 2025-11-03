Şirket Dizini
Pandora Group
Pandora Group Siber Güvenlik Analisti Maaşlar

Pandora Group şirketinde ortalama Siber Güvenlik Analisti toplam tazminatı year başına DKK 552K ile DKK 771K arasında değişmektedir. Pandora Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

DKK 598K - DKK 724K
Denmark
Yaygın Aralık
Olası Aralık
DKK 552KDKK 598KDKK 724KDKK 771K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Pandora Group?

SSS

Pandora Group şirketindeki Siber Güvenlik Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam DKK 771,013 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Pandora Group şirketinde Siber Güvenlik Analisti rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat DKK 551,673 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar