PandaDoc Maaşlar

PandaDoc şirketinin maaşları alt seviyede UX Araştırmacısı için yıllık $26,928 toplam tazminattan üst seviyede Veri Analisti için $150,750 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: PandaDoc. Son güncellenme: 8/26/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $84K
Satış
Median $111K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $98.8K

İdari Asistan
$42.7K
Veri Analisti
$151K
Veri Bilimci
$47.8K
Ürün Tasarımcısı
Median $51K
Ürün Tasarım Müdürü
$82.4K
Ürün Müdürü
$52.4K
İK Uzmanı
$55K
UX Araştırmacısı
$26.9K
SSS

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u PandaDoc je Veri Analisti at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $150,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u PandaDoc je $54,978.

