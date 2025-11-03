Palo Alto Networks şirketinde in United States Pazarlama tazminat paketi medyanı year başına $202K tutarındadır. Palo Alto Networks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Palo Alto Networks şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Palo Alto Networks şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)