Palo Alto Networks
Palo Alto Networks İnsan Kaynakları Maaşlar

Palo Alto Networks şirketinde in United States İnsan Kaynakları tazminat paketi medyanı year başına $304K tutarındadır. Palo Alto Networks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Medyan Paket
company icon
Palo Alto Networks
Sr Recruiter
San Francisco, CA
Yıllık toplam
$304K
Seviye
Senior
Temel maaş
$195K
Stock (/yr)
$80K
Prim
$29K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
12 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Palo Alto Networks şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Palo Alto Networks şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

Palo Alto Networks şirketindeki in United States İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $397,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Palo Alto Networks şirketinde İnsan Kaynakları rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $290,250 tutarındadır.

