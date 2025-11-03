Şirket Dizini
  • Maaşlar
  • Donanım Mühendisi

  • Tüm Donanım Mühendisi Maaşları

Palo Alto Networks Donanım Mühendisi Maaşlar

Palo Alto Networks şirketinde in United States Donanım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $300K tutarındadır. Palo Alto Networks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Medyan Paket
company icon
Palo Alto Networks
Hardware Engineer
Santa Clara, CA
Yıllık toplam
$300K
Seviye
hidden
Temel maaş
$180K
Stock (/yr)
$90K
Prim
$30K
Şirketteki yılı
5-10 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Palo Alto Networks şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Palo Alto Networks şirketindeki in United States Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $420,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Palo Alto Networks şirketinde Donanım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $308,500 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar