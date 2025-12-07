Şirket Dizini
Palladium Yönetim Danışmanı Maaşlar

Palladium şirketinde in Saudi Arabia ortalama Yönetim Danışmanı toplam tazminatı year başına SAR 219K ile SAR 319K arasında değişmektedir. Palladium şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$66.9K - $76.2K
Saudi Arabia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$58.2K$66.9K$76.2K$84.8K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Palladium?

SSS

Palladium şirketindeki in Saudi Arabia Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SAR 318,547 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Palladium şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in Saudi Arabia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SAR 218,663 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

