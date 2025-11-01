Şirket Dizini
Paisabazaar
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Paisabazaar Yazılım Mühendisi Maaşlar

Paisabazaar şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹1.44M tutarındadır. Paisabazaar şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Medyan Paket
company icon
Paisabazaar
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Yıllık toplam
₹1.44M
Seviye
L1
Temel maaş
₹1.44M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Paisabazaar?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Paisabazaar şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,393,734 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Paisabazaar şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,442,003 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Paisabazaar için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Apple
  • Snap
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • SoFi
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar