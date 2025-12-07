Şirket Dizini
Paige.AI
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İnsan Kaynakları

  • Tüm İnsan Kaynakları Maaşları

Paige.AI İnsan Kaynakları Maaşlar

Paige.AI şirketinde in United States ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına $74.7K ile $106K arasında değişmektedir. Paige.AI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$84.6K - $96.3K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 2 tane daha İnsan Kaynakları maaş bilgisis için Paige.AI kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Paige.AI?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İnsan Kaynakları tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Paige.AI şirketindeki in United States İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $106,200 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Paige.AI şirketinde İnsan Kaynakları rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $74,700 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Paige.AI için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Facebook
  • Pinterest
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Google
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/paigeai/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.