Paige
Paige Yazılım Mühendisi Maaşlar

Paige şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $200K tutarındadır. Paige şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Medyan Paket
company icon
Paige
Senior Systems Engineer
New York, NY
Yıllık toplam
$200K
Seviye
L4
Temel maaş
$180K
Stock (/yr)
$0
Prim
$20K
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
20 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Paige?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

SSS

Paige şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $376,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Paige şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $200,000 tutarındadır.

