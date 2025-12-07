Şirket Dizini
Pagaya
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İşe Alım Uzmanı

  • Tüm İşe Alım Uzmanı Maaşları

Pagaya İşe Alım Uzmanı Maaşlar

Pagaya şirketinde in Israel ortalama İşe Alım Uzmanı toplam tazminatı year başına ₪222K ile ₪311K arasında değişmektedir. Pagaya şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$71.5K - $86.6K
Israel
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$66K$71.5K$86.6K$92.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha İşe Alım Uzmanı maaş bilgisis için Pagaya kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Pagaya?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İşe Alım Uzmanı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Pagaya şirketindeki in Israel İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪310,527 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Pagaya şirketinde İşe Alım Uzmanı rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪222,187 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Pagaya için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • StashAway
  • M1 Finance
  • Acorns
  • Amount
  • Cyndx
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pagaya/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.