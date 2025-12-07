Şirket Dizini
Pagaya
Pagaya Veri Bilimci Maaşlar

Pagaya şirketinde in Israel Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına ₪444K tutarındadır. Pagaya şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Medyan Paket
company icon
Pagaya
Data Scientist
Tel Aviv, TA, Israel
Yıllık toplam
$132K
Seviye
hidden
Temel maaş
$132K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Pagaya şirketindeki in Israel Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪508,272 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Pagaya şirketinde Veri Bilimci rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪387,680 tutarındadır.

