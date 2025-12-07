Şirket Dizini
Pagaya
Pagaya Veri Bilimi Müdürü Maaşlar

Pagaya şirketinde in Israel ortalama Veri Bilimi Müdürü toplam tazminatı year başına ₪912K ile ₪1.27M arasında değişmektedir. Pagaya şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$294K - $356K
Israel
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$271K$294K$356K$378K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Pagaya?

SSS

Pagaya şirketindeki in Israel Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪1,274,810 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Pagaya şirketinde Veri Bilimi Müdürü rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪912,148 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

