Outbrain Yazılım Mühendisi Maaşlar

Outbrain şirketinde in Israel Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₪386K tutarındadır. Outbrain şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Medyan Paket
company icon
Outbrain
Software Engineer
Natanya, HM, Israel
Yıllık toplam
₪386K
Seviye
L4
Temel maaş
₪379K
Stock (/yr)
₪6.9K
Prim
₪0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Outbrain?

₪564K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Outbrain in Israel sits at a yearly total compensation of ₪530,772. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Outbrain for the Yazılım Mühendisi role in Israel is ₪379,136.

