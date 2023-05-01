Şirket Dizini
Outbrain
Outbrain Maaşlar

Outbrain şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $92,816 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $231,915 tutarına kadar değişmektedir. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $110K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $130K
Veri Analisti
$92.8K

Veri Bilimci
$108K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$136K
Satış
$232K
SSS

Outbrain şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $231,915 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Outbrain şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $119,773 tutarındadır.

