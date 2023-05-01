Şirket Dizini
Our Next Energy
Our Next Energy Maaşlar

Our Next Energy şirketinin maaşları alt seviyede Makine Mühendisi için yıllık $176,400 toplam tazminattan üst seviyede Donanım Mühendisi için $296,510 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Our Next Energy. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Donanım Mühendisi
$297K
Makine Mühendisi
$176K
Ürün Tasarımcısı
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Our Next Energy şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $296,510 tazminatla Donanım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Our Next Energy şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $244,800 tutarındadır.

