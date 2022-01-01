Şirket Dizini
OTTO
OTTO Maaşlar

OTTO şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $52,290 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $89,919 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: OTTO. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $83.5K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Median $89.9K
Veri Analisti
$52.3K

The highest paying role reported at OTTO is Veri Bilimci with a yearly total compensation of $89,919. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OTTO is $83,510.

