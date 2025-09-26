Şirket Dizini
OTTO Motors
OTTO Motors Teknik Program Müdürü Maaşlar

OTTO Motors şirketinde in Canada ortalama Teknik Program Müdürü toplam tazminatı year başına CA$84.8K ile CA$124K arasında değişmektedir. OTTO Motors şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$97.3K - CA$111K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$84.8KCA$97.3KCA$111KCA$124K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

CA$226K

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir OTTO Motors?

SSS

OTTO Motors şirketindeki in Canada Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$123,501 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
OTTO Motors şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$84,776 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar