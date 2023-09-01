Şirket Dizini
Otta
Otta Maaşlar

Otta şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama için yıllık $74,661 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $109,631 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Otta. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

Pazarlama
$74.7K
Ürün Müdürü
$110K
Yazılım Mühendisi
Median $82.1K

SSS

Otta şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $109,631 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Otta şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $82,147 tutarındadır.

