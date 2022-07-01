Şirket Dizini
Originate
Originate Maaşlar

Originate şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $140,000 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $202,483 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Originate. Son güncellenme: 11/24/2025

Yazılım Mühendisi
Median $140K
Ürün Tasarımcısı
$202K
SSS

Originate şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $202,483 tazminatla Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Originate şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $171,241 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

