Origami Risk Maaşlar

Origami Risk şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $76,500 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $197,010 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Origami Risk. Son güncellenme: 9/17/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $106K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $76.5K
Müşteri Hizmetleri
$84.6K

Proje Müdürü
$100K
Satış
$86.4K
Satış Mühendisi
$182K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$197K
SSS

Origami Risk şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $197,010 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Origami Risk şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $100,158 tutarındadır.

