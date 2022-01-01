Şirket Dizini
Onfido
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Onfido Maaşlar

Onfido şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $110,740 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $195,601 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Onfido. Son güncellenme: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ürün Müdürü
Median $158K
Yazılım Mühendisi
Median $118K
Müşteri Hizmetleri
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Veri Bilimi Müdürü
$196K
Veri Bilimci
$128K
Satış
$127K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$122K
Teknik Program Müdürü
$121K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Onfido şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

Onfido şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $195,601 tazminatla Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Onfido şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $124,615 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Onfido için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Sophos
  • QuantumBlack
  • Quest Software
  • SnapLogic
  • Snyk
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onfido/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.