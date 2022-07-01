Şirket Dizini
OneSpace
OneSpace Maaşlar

OneSpace şirketinin medyan maaşı Veri Bilimci için $75,375 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: OneSpace.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Veri Bilimci
$75.4K
SSS

OneSpace şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $75,375 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
OneSpace şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $75,375 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

