OneMarketData şirketinde in Armenia ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına AMD 32.99M ile AMD 45.03M arasında değişmektedir. OneMarketData şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

AMD 35.32M - AMD 42.7M
Armenia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
AMD 32.99MAMD 35.32MAMD 42.7MAMD 45.03M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

AMD 61.96M

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir OneMarketData?

SSS

OneMarketData şirketindeki in Armenia Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam AMD 45,026,904 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
OneMarketData şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Armenia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat AMD 32,993,852 tutarındadır.

