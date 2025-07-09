Şirket Dizini
Omnicom Media Group
Omnicom Media Group Maaşlar

Omnicom Media Group'nin maaş aralığı, alt uçta Pazarlama için yıllık toplam ücrette $44,100'den üst uçta Çözüm Mimarı için $115,280'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Omnicom Media Group. Son güncelleme: 8/16/2025

$160K

Reklam Yazarı
$63.2K
Veri Bilimcisi
$64.4K
Pazarlama
$44.1K

Satış
$48.5K
Çözüm Mimarı
$115K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Omnicom Media Group'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $115,280 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Omnicom Media Group'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $63,230'dır.

